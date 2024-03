Um homem foi mortalmente atropelado por um camião em Arnoso Santa Eulália, concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, esta quarta-feira, disse fonte do Comando do Ave da Proteção Civil.

Segundo a fonte, a vítima mortal terá cerca de 30 anos.

O alerta foi dado pelas 09:40.

Para o local, foram mobilizados bombeiros e uma viatura médica de emergência e reanimação.

A GNR tomou conta da ocorrência e vai investigar as circunstâncias do acidente.