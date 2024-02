Consumo de bebidas alcoólicas aos 18 anos aumenta em todas as regiões

O consumo de álcool aos 18 anos está a aumentar em todas as regiões do país. De acordo com o Jornal de Notícias, que cita um inquérito do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, a percentagem de jovens que admitem consumir álcool de forma diária aumentou de 10 para 13% entre 2021 e 2022. É o valor mais alto dos últimos sete anos.

O Alentejo teve a prevalência mais alta de consumo.

Já a Madeira foi a região onde o número de jovens com 18 anos a consumir bebidas alcoólicas diariamente mais aumentou também entre 2021 e 22, tendo mesmo duplicado, nesse período.