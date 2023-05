Falhou um importante pequeno-almoço com Putin e não é visto há uma semana. O que se passa com Lukashenko?

O presidente da Bielorrússia não é visto em público desde 9 de maio e, pelo meio, já falhou dois importantes eventos: o pequeno-almoço no Kremlin no Dia da Vitória e uma importante cerimónia que se celebrou este domingo, na capital Minsk.

As repetidas ausências de Alexander Lukashenko colocam dúvidas sobre o seu estado de saúde, até porque, já durante a visita a Moscovo, isso foi tema de discussão. A própria imprensa russa questionou o Kremlin sobre a ausência do pequeno-almoço com Vladimir Putin após o desfile do Dia da Vitória, mas o porta-voz, Dmitry Peskov, disse apenas que seria “extremamente inapropriado” comentar a saúde de um chefe de Estado amigo.

O responsável do Kremlin até acrescentou que Lukashenko, de 68 anos, “também tinha eventos relacionados com o Dia da Vitória em Minsk”, tendo sido por isso que “partiu o mais cedo possível”. A imprensa independente da bielorrussa avançou que o presidente não foi mesmo capaz de se deslocar por cerca de 300 metros, tendo feito o trajeto entre o local onde estava e o sítio onde foram depositadas flores de carro.

Apesar de até ter aparecido em público, o presidente bielorrusso não discursou em nenhuma das cerimónias.

Alexander Lukashenko foi visto pela última vez no Dia da Vitória, a 9 de maio (Gavriil Grigorov/AP)

A substituí-lo, este domingo, esteve o primeiro-ministro, Roman Golovchenko, que não avançou com nenhuma explicação para a ausência do chefe de Estado, que deveria presidir à cerimónia em que a juventude bielorrussa faz juramento à antiga bandeira da União Soviética, da qual a Bielorrússia fazia parte.

Um conjunto de episódios que faz aumentar os rumores na Bielorrússia. A Euroradio, conhecida por posições contra o regime, referiu que o presidente foi levado para uma das melhores clínicas de Minsk no sábado, enquanto a publicação russa Podyom conta que um dos deputados do parlamento russo referiu que Lukashenko "simplesmente adoeceu e provavelmente precisa de um descanso".

O portal russo Kommersant indicou que a estadia no hospital durou cerca de duas horas, sendo que o bielorrusso Nasha Niva acrescentou que vários membros da equipa de Lukashenko estão doentes com um vírus, não adiantando de que doença se trata.

Presidente da Bielorrússia desde 1994, Lukashenko sempre foi um forte aliado de Putin, fortalecendo as relações entre Minsk e Moscovo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, aparecendo no mapa geopolítico como um dos poucos aliados do Kremlin.