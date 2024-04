Suspeito de violência doméstica agride agente da PSP em Almada

Um homem suspeito de violência doméstica, devido à regulação do poder paternal, agrediu um agente da PSP chamada ao local. O caso aconteceu esta terça-feira de madrugada na rua Ary dos Santos, em Almada.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) conseguiu apurar, no momento da identificação dos envolvidos, o pai da menor desferiu um forte empurrão num dos polícias, tendo sido de imediato manietado.

A irmã do agressor ainda tentou impedir a sua algemagem e foi nesse momento que um dos agentes bateu com a cabeça no corrimão do prédio, tendo que ser observado no Hospital Garcia da Orta.

O agente já teve alta.