Costa força ANA a obras no aeroporto de Lisboa antes da demissão

O Governo vai aprovar, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, uma resolução que irá forçar a concessionária ANA a realização das obras necessárias para descongestionar o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, na sessão de encerramento da apresentação do relatório preliminar sobre a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que se realizou no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Será das últimas ações do atual Executivo em plenas funções, já que no dia do Conselho de Ministros, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, publica o decreto de demissão do Governo que, no dia seguinte, sexta-feira, ficará em modo de gestão, ou seja, com poderes limitados.

“No próximo Conselho de Ministros, o Governo aprovará a resolução que imporá a execução imediata das obras que estão em falta no conjunto das obrigações da ANA”, afirmou António Costa.