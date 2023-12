Divulgada a causa de morte de Andre Braugher, icónico ator de "Brooklyn Nine-Nine"

O ator vencedor de um Emmy, Andre Braugher, que morreu no início desta semana aos 61 anos, foi diagnosticado com cancro do pulmão alguns meses antes da sua morte, disse a sua publicista Jennifer Allen à CNN na quinta-feira.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo New York Times.

Na altura em que a morte de Braugher foi divulgada, na segunda-feira, Allen afirmou que ele tinha tido uma "breve doença" e, na quinta-feira, especificou que se tratava de cancro do pulmão.

Conhecido pelo seu papel, vencedor de um Emmy, em "Homicide: Life on the Street" e pelos seus dotes cómicos em "Brooklyn Nine-Nine", da NBC, Braugher era um ator adorado por muitos.

Após a sua impressionante estreia como soldado no filme da era da guerra "Glory", de 1989, Braugher acumulou dezenas de créditos no cinema e na televisão ao longo da sua carreira.

Braugher ganhou um segundo Emmy em 2006 pela minissérie do FX "Thief", acumulando 11 nomeações no total.

Mais tarde, passou três temporadas ao lado de Ray Romano em "Men of a Certain Age", antes de regressar como o capitão Ray Holt, um polícia, na série de comédia de Andy Samberg "Brooklyn Nine-Nine", que durou oito temporadas. Braugher foi nomeado para um Emmy por ambas as séries.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, o cancro do pulmão é o terceiro tipo de cancro mais comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, morrem mais pessoas, tanto homens como mulheres, de cancro do pulmão do que de qualquer outro tipo de cancro.

Braugher deixa mulher, a atriz Ami Brabson, com quem casou em 1991.