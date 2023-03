O primeiro-ministro decidiu interromper uma das mais importantes comunicações recentes do Governo, que esta sexta-feira apresentou um novo pacote de medidas para apoiar as famílias portuguesas.

Precisamente no momento em que os jornalistas questionavam em Lisboa o ministro das Finanças sobre como iria funcionar a descida do IVA nos bens essenciais, as televisões mudaram para António Costa em Bruxrlas, que quis falar após uma reunião à margem da Cimeira do Euro.

Antes de iniciar a conferência de imprensa em Bruxelas, António Costa justificava aos jornalistas que a conversa teria de ser rápida, uma vez que tinha de ir "apanhar o avião". Costa vai participar na cimeira ibero-americana na República Dominicana.

Mais: a meio da conferência, Costa foi questionado sobre as medidas que Medina estava a apresentar. O primeiro-ministro recusou-se a responder porque disse que essas explicações cabiam a quem o estava a fazer em Lisboa - explicações essas que Costa decidiu interromper.

Ou seja: o primeiro-ministro não fala sobre algo que são outros que devem falar mas que são outros que Costa decidiu interromper para "apanhar o avião". Apesar desta urgência da viagem de Costa, o Governo decidiu falar em Lisboa a uma hora que aparentemente não seria conveniente para o seu líder. No fim, o Governo decidiu fazer concorrência mediática a si próprio.