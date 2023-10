Conflito no SNS: eis como um médico poeta diz “não muito obrigado” ao governo

Médico-poeta ou poeta-médico? João Luís Barreto Guimarães é um só em ambas as coisas, é ainda Prémio Pessoa e é parte dos “Médicos em Luta”, que junta quase sete mil profissionais num grupo de protesto contra o governo. E é ele quem fecha a edição desta semana da rubrica “As Pessoas Não São Números”, lendo para a câmara o poema que escreveu a propósito do atual conflito.

Chama-se “Extraordinário”, numa alusão às horas extraordinárias, que estão no epicentro do conflito que opõe médicos e governo. Porque o SNS é hoje dependente de horas extra, sendo que os médicos contestam a sua própria categorização: se os contratos já definem um número mínimo de horas trabalhadas fora do contrato de trabalho, são elas na verdade extraordinárias?

Os médicos não decidiram fazer greve – bastou-lhes a indisponibilidade de fazer mais do que 150 horas de horas extraordinárias por ano para ameaçar de paralisação grande parte dos serviços hospitalares nos últimos dois meses do ano. O Governo desde cedo mostrou a pretensão de que eles se comprometessem a fazer um mínimo de 250 horas extraordinárias por ano para que tivessem aumentos salariais. E daí resultou o impasse, uma vez que os representantes dos médicos falam de logro, já que o governo aumenta salário em troca de aumento de horas trabalhadas.

250 horas por ano, recorde-se, é o equivalente a sete semanas (de 35 horas) a mais de trabalho.

O poema “Extraordinário”, de João Luís Barreto Guimarães, foca ainda outro aspeto crucial: o da diferença geracional, quando “os mais velhos” querem que “os mais novos” aguentem a mesma carga que eles aguentaram. Só que o mundo mudou. Ainda que algumas perversidades não. Eis o poema na íntegra:

“Extraordinário

E

quando os mais velhos sugerem

(à falta de melhor argumento) que

os mais novos

aguentem

(num acinte à inteligência) como

eles terão aguentado

como se o mundo entretanto não tivesse

andado à volta e

a esse lote dos mais velhos

(comodamente instalados)

não fosse agora conveniente normalizar a exceção

(banalizar

o extraordinário)

regateando dignidade no seu mercado de saldos

com a ideia perversa de que

quem paga

controla a narrativa? Ah

não

muito obrigado”



João Luís Barreto Guimarães, 2023

Ficha técnica e fontes da edição

Autoria: Pedro Santos Guerreiro e António Prata

Imagem: Nuno Assunção

Edição: Filipe Freitas

Grafismo: Diogo Bobone



Agradecimentos: Hospital de Santa Maria e João Luís Barreto Guimarães

