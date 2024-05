Para onde vai Betty quando tiver alta? "Não é usual voltar ao sítio onde foi praticada a violência"

Ainda não é certo o que poderá acontecer a Betty Grafstein assim que tiver alta do hospital onde está internada. Em cima da mesa existem várias possibilidades, mas tudo depende das decisões do Ministério Público ou da decisão da própria norte-americana de 95 anos. Há quase 30 anos que é casada com José Castelo Branco em regime de separação de bens.