Salários, pensões, subsídios, rendas, juros… Vai tudo aumentar em 2024: o que você recebe e o que você paga. Saiba quanto

Chegou aquela altura do ano: de encomendar bacalhau, comprar presentes, reunir a família e preparar a carteira para os aumentos dos custos. E, este ano, também para o aumento dos rendimentos. Porque, ao terceiro de inflação elevada, e em que se somam fatores de perda de poder de compra, há muitos aumentos previstos.

São os rendimentos que sobem por decreto: salário mínimo, pensões, subsídios, ordenados da função pública e salários líquidos por descida do IRS. Vários destes aumentos serão superiores à inflação prevista de 3,6% em 2024. Mas, considerando um período de três anos (desde 2022), nem estes aumentos compensam todas as perdas reais sentidas pelos portugueses – sobretudo na inflação dos produtos alimentares e nos custos ligados à habitação, incluindo rendas e créditos à habitação.

É sobre isto o episódio desta semana da rubrica As Pessoas Não São Números, que pode ver na íntegra na TVI. Em baixo, pode consultar fontes, informações e simulações de vários custos e rendimentos que mudam em 2024.

Fontes e mais informações neste episódio

- Salário mínimo sobe 60 euros, para 820 euros. Fonte: Governo

- Mínimo de existência sobe para 11.480 euros por ano. Abaixo deste rendimento não se paga IRS. Fonte: Orçamento do Estado, via Eco.

- IRS vai descer para os rendimentos até ao 5º escalão. Fonte: Orçamento do Estado, via Eco e CNN Portugal.

- Salários brutos acima dos 2 mil euros são os mais beneficiados com a descida do IRS. Fonte: Deloitte via CNN Portugal. Veja as simulações aqui.

- Novo IRS Jovem chega a dar sete salários extras ao fim de cinco anos. Fonte: EY, via Eco. Ver simulações aqui e aqui.

- Funcionários Públicos com aumentos de 3% e com o mínimo de 52 euros. Fonte: Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de novembro de 2023.

- Há cerca de 740 mil funcionários públicos em Portugal. Valores de setembro de 2023. Fonte: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP).

- Aumentos das pensões: 6% nas pensões até 1018,52 €; 5,65%, nas pensões entre 1018,52 € e 3055,56 €; 5% nas pensões de 3055,56 € a 6111,12 €; 0% nas pensões acima de 6111,12 €. Fonte: Diário da República, Portaria n.º 424/2023, de 11 de dezembro.

- Indexante dos Apoios Sociais (IAS) sobe 29 euros, de 480 para 509,26 euros. Fonte: Diário da República, Portaria n.º 421/2023, de 11 de dezembro.

- Complemento Solidário para Idosos (CSI) sobe 63,45 euros, para 551 euros mensais. Fonte: Diário da República, Portaria n.º 419/2023, de 11 de dezembro.

- Prestação Social para a Inclusão (PSI) sobe para 550,7 euros por mês. Fonte: Diário da República, Portaria n.º 425/2023, de 11 de dezembro.

- Rendimento Social de Inserção (RSI) sobe para 237,25 euros. Fonte: Diário da República, Portaria n.º 420/2023, de 11 de dezembro.

- Abono de família sobe 22 euros por mês por criança (e 33 € para famílias monoparentais). Fonte: Diário da República, Portaria n.º 422/2023, de 11 de dezembro.

- Subsídio de desemprego passa para um mínimo de 587 euros e um máximo de 1.270 euros. Fonte: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, via Lusa, via Eco.

- Subsídio social de desemprego: 408 euros para quem vive sozinho a 509 euros para quem vive em família de pelo menos duas pessoas. Fonte: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, via Eco

- Subsídio de doença sobe para 5,09 euros/dia, subsídio de morte sobe para 1528 euros pagos apenas uma vez. Fonte: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, via Eco.

- Rendas vão subir 6,94%. Fonte: Diário da República, Aviso n.º 20980-A/2023.

- Portagens sobem cerca de 2%. Cálculos a partir da inflação do INE. Fonte: Jornal de Noticias, via CNN Portugal.

- Passes sociais não sobem. E são gratuitos para estudantes até aos 23 anos. Fonte: PS, via Eco.

- Eletricidade sobe 1,9% no mercado regulado. Fonte: proposta da ERSE, via Lusa.

- Eletricidade pode descer no mercado não regulado, dependendo do fornecedor. Fonte: EDP, via Eco.

- Gasóleo desceu 20,9 cêntimos nos últimos dois meses (de 7 de outubro a 11 de dezembro de 2023). Dados de preços médio do gasóleo simples em Portugal continental. Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia.

- Fim do IVA zero para 46 bens essenciais. Fonte: Eco, via CNN Portugal.

- Inflação será de 3,6% em 2024. Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico de outubro de 2023

- Taxas de juro estiveram negativas durante cerca de seis anos: dados da taxa Euribor 6 Meses de novembro de 2015 a junho de 2022. Fonte: Euribor Rates.

- Taxas de juro estão nos 4%. Dados da taxa de Depósitos do BCE em dezembro de 2023. Fonte: Banco Central Europeu.

- Endividamento total da economia portuguesa é de 811 mil milhões de euros. Dados de agosto de 2023. Fonte: Banco de Portugal.

- Custos com habitação dispararam. Fonte: INE e Banco de Portugal, Índice de Preços da Habitação

- De 2022 a 2024, os preços subiram 18%. Valores desagregados: inflação de 8,1% em 2022, estimativa de inflação de 5,4% em 2023 e previsão de inflação de 3,6% em 2024. Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico de outubro de 2023,

- Arrefecimento económico na Zona Euro. Dados: previsões do Banco Central Europeu em setembro de 2023. Fonte: BCE.

- É considerado pobre quem ganha menos de 591 € (vezes 12 meses). Dados do Limiar de Pobreza de 2022 (7 095 euros anuais). O valor de 2023 ainda não é público. Fonte: Pordata

Ficha técnica

As Pessoas Não São Números

Episódio 8 da 2ª Temporada: aumentos para 2024

Local de filmagens: Belém (Lisboa), Baleizão (Alentejo), Frankfurt (Alemanha)

Autoria do episódio: Pedro Santos Guerreiro, Vitor Costa e António Prata

Imagem: David Luz e David Félix.

Edição: Filipe Freitas

Grafismo: Rita Silva

Canções: “O Anzol” (1987) e “Amanhã é Sempre Longe de Mais” (1989), Rádio Macau; "Bubedeira" (2023), Cantadores do Alentejo