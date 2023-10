Foi assaltado duas vezes, atropelado e obrigado a ficar em cuecas: aconteceu em Fortaleza, Brasil

Um mototaxista de Fortaleza, no Brasil, foi assaltado duas vezes, atropelado e obrigado a baixar as calças e a ficar em cuecas. Tudo no intervalo de uma hora, terça-feira, escreve o G1.

No primeiro assalto, o motociclista ficou sem grande parte dos pertences que tinha consigo: "De repente apareceu um rapaz armado com uma pistola e anunciou o assalto. Levaram a minha mota, um dos capacetes, o telemóvel e a minha mochila. Fiquei desesperado."

Em entrevista à TV Verdes Mares, a vítima, que preferiu não se identificar, contou que procurou ajuda mas não recebeu apoio - fosse das pessoas mais próximas ou das autoridades.

O segundo incidente, que foi apanhado por câmaras de videovigilância, ocorreu quando o motociclista regressava a casa: "Como se não bastasse, fui a pé pela rua Anário Braga e, pela segunda vez, fui assaltado. Desta vez fui atropelado. Os assaltantes pediram-me o telemóvel e expliquei que não o tinha porque tinha acabado de ser assaltado. Não tinha nada para lhes dar. A única coisa que tinha era o outro capacete, que sobrou do primeiro assalto".

Ameaçado com uma faca, o homem foi forçado a baixar as calças, ficando apenas em cuecas, para provar que não tinha mais nada consigo a não ser o capacete - que os ladrões acabaram por levar.

Agora, a vítima não sabe como será o seu futuro. Ficou "ferido na parte de trás da perna" e sem a mota, que era o seu instrumento de trabalho e a "única fonte de rendimento" da família.

A Polícia Civil informou que os dois assaltos estão a ser investigados e que estão a ser realizadas buscas para identificar os suspeitos.