Exclusivo: José Castelo Branco confrontado com cinco testemunhos sobre suspeitas de violência doméstica

José Castelo Branco esteve no Jornal Nacional desta quinta-feira, onde foi confrontado com testemunhos sobre as suspeitas de violência doméstica que levaram à sua detenção. Já em liberdade, o socialite foi proibido de contactar Betty Grafstein. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso à gravação da mulher a relatar os episódios de agressão.