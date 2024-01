Tentativa de atropelamento seguida de fuga e perseguição: como a detenção em Vila do Conde de um assaltante acabou na detenção de outros dois

Três homens com idades entre os 18 e 47 anos foram detidos respetivamente em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e S. João da Madeira por serem suspeitos da "prática dos crimes de roubo agravado, furto, detenção de arma proibida e crime cometido com arma e resistência e coação sobre funcionário", informa a Polícia Judiciária (PJ), através de comunicado.

O crime ocorreu a 12 de outubro de 2023. Os suspeitos invadiram um supermercado na Póvoa de Varzim e, mediante ameaça com uma pistola e uma faca, roubaram o dinheiro que estava numa das caixas registadoras do estabelecimento. Ainda tentaram abrir o cofre forte, mas sem sucesso.

Esta quinta-feira, um dos suspeitos tentou atropelar os inspetores da PJ que o abordaram, na Póvoa de Varzim, e colocou-se em fuga. Acabou por ser detido, após perseguição, na zona do Mindelo, em Vila do Conde.

Os detidos, que estão desempregados e referenciados pelas autoridades, têm "antecedentes criminais pela prática de crimes contra a propriedade".

Os homens, um deles estrangeiro, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.