Casey morreu atropelado ao ajudar uma família de patos a atravessar a estrada

Casey Rivara será lembrado pela sua boa ação e bondade. O homem, de 41 anos, morreu atropelado, depois de ajudar uma família de patos a atravessar a estrada, na Califórnia, Estados Unidos.



Rivara encostou o carro e ajudou os animais a atravessar em segurança, mas acabou por ser colhido por uma viatura, quando ainda estava na estrada. "O homem estava a tentar ajudar alguns patinhos que se encontravam no cruzamento", informou o Departamento de Polícia de Rocklin, em comunicado citado pela BBC.

Segundo a NBC News, a condutora, de 17 anos, permaneceu no local. O capitão da polícia de Rocklin, Scott Horrillo, apontou que é improvável que a adolescente enfrente acusações criminais: "Ainda temos muitas áreas e provas para analisar mas, à primeira vista, não parece que vá existir qualquer indício de negligência."

O acidente foi testemunhado por várias pessoas, que tinham acabado de aplaudir o ato generoso de Casey, contou William Wimsatt, de 12 anos, à KCRA: "Ele saiu do carro e estava a enxotar os patos. Toda a gente estava a bater palmas porque ele estava a ser muito simpático. Ajudou-os a subir o passeio, porque os patinhos estavam a ter problemas. A minha mãe baixou a janela e disse: 'Bom trabalho, bom trabalho' e eu disse-lhe também 'bom trabalho'. Logo a seguir, no segundo a seguir... Não vi o carro bater-lhe. Só me lembro do som e de vê-lo voar pelo cruzamento."

De acordo com o The New York Post, após o acidente, a mãe de William saiu do seu carro para confortar os filhos de Casey Rivara, que estavam no carro do pai e testemunharam o momento do atropelamento.

A Polícia de Rocklin informou que não foi efetuada qualquer detenção "e que o incidente ainda está a ser investigado".



Entretanto, várias pessoas colocaram, no local do acidente, patos de borracha e ramos de flores como tributo a Casey Rivara.