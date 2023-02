Foi um fim de semana atarefado para os caças americanos.

O exército americano abateu outro objeto a grande altitude sobre o Lago Huron no domingo à tarde, disse o Pentágono.

No dia anterior, outro objeto não identificado foi abatido sobre o norte do Canadá, marcando a terceira vez numa semana que os caças norte-americanos abatem objetos no seu espaço aéreo.

Na sexta-feira, um objeto não identificado foi abatido no espaço aéreo do Alasca por um F-22 norte-americano.

E no fim de semana passado, um balão-espião chinês foi abatido por caças F-22 ao largo da costa da Carolina do Sul. E isto marca o início e o fim do que sabemos.

Os últimos objetos estão relacionados com o balão-espião da China?

Não há indicação neste momento se os objetos não identificados têm alguma ligação com o balão-espião da China.

A secretária-adjunta da Defesa para a Defesa Nacional e Assuntos Hemisféricos, Melissa Dalton, disse aos repórteres no domingo que foram abatidos por "excesso de zelo".

Dalton disse que os objetos a grande altitude podem ser utilizados por uma série de empresas, países e organizações de investigação para "fins que não sejam nefastos, incluindo a investigação legítima".

"O balão-espião da República Popular da China era obviamente diferente, na medida em que sabíamos exatamente o que era", disse Dalton. "Estes objetos mais recentes não representam uma ameaça militar cinética, mas o seu caminho na proximidade de locais sensíveis do Departamento de Defesa, e a altitude a que voavam, poderia ser um perigo para a aviação civil e, por conseguinte, suscitar preocupações."

Estes objetos são balões?

Um responsável norte-americano disse à CNN que houve cautela dentro da administração Biden quanto às descrições dos pilotos dos objetos não-identificados abatidos sobre o Alasca e o Canadá devido às circunstâncias em que os objetos foram vistos.

Mas pelo menos dois oficiais de alta patente fizeram referência a balões.

O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse à ABC News que foi informado sobre o objeto pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e que o objeto abatido sobre o Canadá era provavelmente outro balão - tal como o objeto abatido sobre o Alasca na sexta-feira.

O líder do Departamento de Defesa do Canadá, o general Wayne Eyre, também fez menção a um "balão" ao descrever as instruções dadas à equipa que trabalhou para abater o objeto.

Ainda assim, a secretária de imprensa adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, observou no domingo que "estes objetos abatidos na sexta-feira e no sábado eram objetos e não se assemelhavam muito ao balão chinês". Quando conseguirmos recuperar os destroços, teremos mais informações para vocês".

Porque é que estes objetos estão a ser avistados agora?

O método dos Estados Unidos para localizar a frota de balões da China só foi descoberto no último ano, seis fontes próxima do assunto disseram à CNN.

As descobertas permitiram aos Estados Unidos desenvolver pela primeira vez um método técnico consistente, que utilizaram para rastrear os balões em tempo quase real em todo o globo, disseram as fontes.

A revelação de que a apenas no último ano se desenvolveu uma forma fiável de rastrear a frota de balões da China - que, sabe-se agora, realizaram dezenas de missões em todo o mundo - ajuda a explicar por que razão os funcionários da administração Trump afirmaram perentoriamente não ter tido conhecimento dos três alegados voos sobre o território dos Estados Unidos durante o mandato do antigo presidente.

Por outras palavras, é possível que não sejam os objetos que são novos, mas sim a capacidade de os localizar.

E, tal como Natasha Bertrand da CNN relatou no domingo, o comando da NORAD reajustou recentemente os seus filtros para melhor detetar alvos de movimento lento que operam acima de uma certa altitude.

"À luz do balão da República Popular da China que derrubámos no sábado passado, temos estado a examinar mais de perto o nosso espaço aéreo a estas altitudes, incluindo o melhoramento dos nossos radares, o que pode, pelo menos em parte, explicar o aumento de objetos que detetámos durante a semana passada", disse Dalton.

Qual é a dimensão da operação de espionagem chinesa?

Ainda não está claro, mas parece ser bastante grande. Desde que na semana passada surgiram notícias sobre o balão chinês que pairava sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos, surgiram novos detalhes sobre o que é agora entendido como uma operação de espionagem global pelos militares chineses, o Exército de Libertação do Povo.

Na quinta-feira, as autoridades revelaram que acreditam que os balões-espiões que os Estados Unidos descobriram fazem parte de uma grande frota que está a conduzir operações de espionagem a nível global. Os Estados Unidos localizaram os balões em 40 países dos cinco continentes.

O objeto foi abatido no domingo da mesma forma que os outros?

Um caça F-16 americano abateu o último objeto aéreo sobre o Lago Huron no domingo à tarde sob ordens do presidente Joe Biden, disse o Pentágono.

"Não o avaliámos como sendo uma ameaça militar cinética a qualquer coisa em terra, mas sim como sendo um perigo de segurança dos voos e uma ameaça devido à sua potencial capacidade de espionagem. A nossa equipa irá agora trabalhar para recuperar o objeto, num esforço para aprender mais", disse o brigadeiro-general Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono.

O objeto estava a voar a 20.000 pés [seis quilómetros] sobre a Península Superior do Michigan, disse um alto funcionário da administração à CNN no domingo. Era "octogonal", com cordas penduradas e sem carga útil discernível, segundo o oficial e outra fonte informada sobre o assunto.