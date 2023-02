O Dia dos Namorados celebra-se com encontros românticos, idas ao cinema e jantares à luz das velas, mas também serve como pretexto para recordar a problemática da violência num contexto de intimidade. Foi esta a abordagem escolhida pelo artista de rua britânico Banksy, que assinalou a data com um novo mural em que uma esposa agredida empurra o marido para dentro de uma arca frigorífica.

A obra surgiu na cidade de Margate, no Reino Unido, e a autoria foi confirmada pelo próprio artista na sua página de Instagram. Intitulado "Rímel do Dia dos Namorados", o trabalho retrata uma dona de casa típica da década de 1950, de avental e luvas de limpeza, a atirar um homem - presumivelmente o marido - para uma arca frigorífica. O rosto mostra sinais de violência como hematomas, um olho fechado e um dente em falta no sorriso aberto.

Se a mulher e as pernas do agressor foram grafitadas na parede, os acessórios que completam a obra são tridimensionais: em frente ao desenho encontravam-se uma arca frigorífica, uma cadeira revirada, um cesto azul e uma garrafa de vidro. Os adereços acabaram por ser removidos na manhã de terça-feira por razões de segurança, embora fonte do Conselho Distrital garanta que a arca regressará ao local "assim que for tornada segura para o público".

A mesma fonte, citada pela Reuters, explica que também o próprio mural depende de uma reavaliação: como o desenho foi feito em propriedade privada, será necessário contactar o proprietário e "discutir as opções para preservar a obra".

A identidade de Banksy permanece um mistério, assim como o verdadeiro significado das suas obras. A única via de comunicação limita-se a publicações nas redes sociais em que assume a autoria dos trabalhos já depois de concluídos - e a interpretação dos mesmos acaba por ser delegada ao público.

"Rímel do Dia dos Namorados" parece ter um significado consensual entre os seguidores, que o interpretam como uma dona de casa agredida a vingar-se do marido abusivo. "A combater a violência contra as mulheres, mesmo no Dia dos Namorados", elogia um dos comentários. Outro aplaude o cenário retratado: "Ainda bem que ela se livrou dele". "Se calhar o Banksy é uma mulher?", atreve-se ainda outro utilizador do Instagram.

O tema é pertinente no Reino Unido, presumido país de origem do artista, onde a violência contra meninas e mulheres é frequentemente notícia. Mas não só: em Portugal, tanto as denúncias como os homicídios por violência doméstica têm aumentado nos últimos anos.