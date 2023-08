O que é o “Barbie Botox”, a mais recente obsessão de beleza do TikTok? Tem tudo a ver com ombros

Isabelle Lux, uma criadora de conteúdos de 32 anos de Palm Beach, Florida, nos Estados Unidos, contou que estava aterrorizada quando se sentou na cadeira à espera do seu "Barbie Botox" - 40 unidades da neurotoxina injectadas em cada trapézio, o músculo que sustenta o pescoço. Ela estava a tentar emagrecer os ombros em preparação para o seu casamento, bem como libertar-se de algumas dores na parte superior das costas. Estava sempre a pensar: "Se correr bem, vai ser ótimo e mal posso esperar para o partilhar (online). Se correr mal, é melhor avisar as pessoas. Por isso, basicamente, pensei que, aconteça o que acontecer, vou contar às pessoas'. E Deus, eu só rezei para que corresse tudo bem".

O procedimento foi originalmente concebido para ajudar a libertar os músculos trapézios gravemente sobrecarregados, que podem causar enxaquecas e tensão intensa no pescoço. Agora, está a ser administrado para diminuir cosmeticamente o tamanho dos ombros, alongando o pescoço. E está a ganhar força nas redes sociais.

"Quando o Botox é injetado num músculo, interrompe a ligação ao nervo", disse à CNN, numa entrevista telefónica, Parisha Acharya, médica-chefe de cosmética da famosa clínica de estética médica Waterhouse Young, em Londres, Inglaterra. "Com o tempo, isso leva a um enfraquecimento e paralisia do músculo. Indiretamente, o músculo encolhe".

A hashtag 'Barbie Botox' tem atualmente mais de sete milhões de visualizações no TikTok, onde MediSpas e clínicas documentam a injeção nos seus clientes, adicionando legendas em rosa pastel e emojis brilhantes. O vídeo de Lux que detalha a sua própria experiência com o tratamento já foi visto mais de 250 mil vezes. A própria Lux atribui a si própria a criação da frase. "Veio da ideia de que me pareceria mais com uma Barbie quando o fizesse, o que não acho que seja uma coisa má", disse ela à CNN numa entrevista telefónica. "Alonga o pescoço, emagrece os ombros e cria um físico muito delicado quando é feito corretamente.

Isabelle Lux tem partilhado os seus resultados do trapézio Botox nas redes sociais. De @isabelle.lux_/Instagram

No entanto, se administrado incorretamente, ou na dosagem errada, o Botox pode paralisar completamente o músculo, advertiu Acharya. A neurotoxina também pode ocasionalmente migrar do local original da injeção, enfraquecendo a conexão nervosa de outros músculos circundantes. "E especialmente se for ao redor do pescoço, isso pode ser bastante significativo porque pode afetar a sua capacidade de manter a cabeça erguida corretamente.

Lux - que foi presenteada com o tratamento de 1.200 dólares (um pouco mais de mil euros) por uma aplicação de reservas de serviços estéticos - foi instruída a evitar carregar mochilas pesadas, exercícios extenuantes e massagens durante pelo menos 72 horas. "Na verdade, eu estava bastante assustada", disse ela. "Uma vez aplicado o (Botox), não há nada que se possa fazer para o reverter. Na primeira semana senti muitas dores, tensão e rigidez no pescoço, ombros e parte superior das costas. Fiquei muito, muito preocupada". Dois meses depois, Lux diz que se sente "melhor do que nunca" e já está a planear uma nova sessão no inverno.

Ela insiste, no entanto, que este não é um tratamento para ser feito de ânimo leve. "Penso que é preciso ir a um cirurgião ou a um médico. Se não o conseguirmos fazer no sítio certo, diria que, sinceramente, não vale a pena."

O sentimento foi partilhado por Acharya, que sublinhou a sua preocupação com a tendência da "Barbie Botox" nas redes sociais, especialmente porque capta a atenção de um público muito mais jovem. "Penso que um procedimento médico deve ser tratado como um procedimento médico. E no Reino Unido, (a indústria da estética) não está regulamentada. Por isso, surpreendentemente, qualquer pessoa pode administrar injecções de toxina botulínica. Pode ser uma esteticista ou cabeleireira sem experiência clínica, sem conhecimentos de anatomia. Isso preocupa-me muito".

Os clientes estão a receber injecções de neurotoxina nos ombros para libertar a tensão e adelgaçar o aspeto do pescoço. De @skinsation.la/TikTok

Prevê-se que o mercado global de injetáveis faciais mais do que duplique na próxima década, atingindo 36,8 mil milhões de dólares (34 mil milhões de euros) em 2032. De acordo com uma pesquisa de 2021 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, houve um aumento de 54,4% nos procedimentos minimamente invasivos, como Botox e preenchimentos, desde 2017.

Lux argumenta que a busca cosmética de características semelhantes às das bonecas e a magreza em geral não devem ser condenadas. Na Internet, ela foi apelidada de anti-feminista, insegura e até de "vítima do patriarcado" nos comentários. "O desejo de ter uma determinada aparência tem sido visto, desde há séculos, como uma tolice, uma perda de tempo, uma perda de dinheiro e uma inutilidade, especialmente para as mulheres", disse à CNN. "Mas quando um homem quer ter um determinado aspeto, é científico, é fixe. Acho que temos de parar de menosprezar as mulheres por coisas que lhes interessam, incluindo ter um determinado aspeto, se quiserem. Não é um disparate. É real".

Para Acharya, o "Barbie Botox" vai ironicamente contra o filme recentemente lançado. ("Barbie" é distribuído pela Warner Bros. Pictures, que também é propriedade da empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery). "Era muito pró-feminismo, e (as mulheres) estavam a afastar-se da sexualização dos nossos corpos e em pensar neles apenas como objectos", disse ela. "Não gosto do facto de esta tendência estar a usar a Barbie para dizer que devemos ter pescoços finos. Devemos abraçar-nos por aquilo que somos".

