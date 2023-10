A emotiva despedida de Candy, a agente canina com cancro

Candy, uma pastora alemã de 11 anos, teve de retirar-se depois de dez anos ao serviço do Gabinete do Xerife de Virginia Beach, nos Estados Unidos, porque lhe foi diagnosticado cancro. Os seus anos de serviço não foram esquecidos e os outros agentes fizeram-lhe guarda de honra na hora de sair do edifício pela mão do seu treinador Anthony Natalzia.

A cadela caminhou entre os agentes, num momento cheio de emoção e em que houve dificuldades para conter as lágrimas. Na boca levava a sua bola de ténis preferida.

Anthony Natalzia percebeu que algo não estava bem com Candy, quando a pastora alemã começou a demonstrar desconforto na hora de comer. Desconfiado de que seria um efeito adverso da medicação que estava a tomar, o treinador levou-a ao veterinário. O diagnóstico foi o pior possível: Candy tinha cancro e já se tinha espalhado pelo corpo.

Candy foi o primeiro cão a integrar o departamento de deteção de narcóticos do Gabinete do Xerife de Virginia Beach. “Desde que ingressou no departamento em 2014, Candy completou mais de 2.900 buscas”, informaram através das redes sociais.

A agente canina foi responsável pela apreensão de estupefacientes que valeriam cerca de 900 mil euros nas ruas, aponta a publicação feita pelo departamento do Xerife de Virginia Beach, que se despediu assim de Candy: “Linda menina! Sentiremos a tua falta!”