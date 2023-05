Caso BES: leitura da decisão instrutória agendada para 14 de julho

A leitura da decisão instrutória do processo BES/GES foi marcada para o dia 14 de julho às 14:00 no tribunal de Monsanto (Lisboa), anunciou esta terça-feira o juiz de instrução Pedro Santos Correia no encerramento do debate instrutório.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o MP, cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES) em 2014 terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.