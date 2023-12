Céline Dion já "não tem controlo sobre os músculos": a revelação da irmã da cantora que sofre de síndrome da pessoa rígida

Céline Dion deixou de conseguir controlar os músculos do corpo. A revelação foi feita pela irmã da cantora canadiana, Claudette, numa entrevista ao jornal 7 Jours, do Canadá.

“Algumas pessoas perderam a esperança, porque esta é uma doença que não é muito conhecida. Se soubessem quantas chamadas recebemos na Fundação a perguntar por notícias da Céline. As pessoas dizem-nos que a amam e que estão a rezar por ela. Ela recebe muitas mensagens, presentes e crucifixos abençoados. Trabalha muito, mas não consegue controlar os seus músculos. O que me deixa triste é que ela sempre foi disciplinada. Sempre trabalhou muito. A mãe sempre lhe disse: "Vais fazer isto bem, vais fazê-lo como deve ser”, contou Claudette, sendo que de toda a entrevista este foi o excerto que teve maior destaque na imprensa internacional.

A irmã mantém-se crente no regresso da cantora aos palcos, mas questiona: “Em que estado?” Apesar do desejo, Claudette explica que não sabe se o retomar da carreira de Céline Dion será sequer possível, lembrando que “as cordas vocais são músculos, o coração também é um músculo” e esta é uma doença que ataca todos os músculos do corpo.

“É isso que me preocupa”, culminou Claudette Dion.

O até já de Céline: "Mal posso esperar para vos ver de novo!"

Céline Dion tem agora 75 anos e há cerca de um ano foi diagnosticada com a doença neurológica rara e incurável conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida. O anúncio foi feito pela própria, através de um vídeo no Instagram:

Em maio, Céline Dion cancelou os concertos agendados para 2023 e 2024 por motivos de saúde. Segundo o comunicado divulgado no site oficial, ainda durante a pandemia, a cantora começou a "ser tratada" para uma condição "que a impede de atuar" e, por estar a trabalhar "arduamente na sua recuperação", não se consegue preparar para realizar os restantes espetáculos da "Digressão Mundial da Coragem".

"Lamento imenso desapontar-vos a todos mais uma vez. Estou a trabalhar arduamente para recuperar as minhas forças, mas as digressões podem ser muito difíceis mesmo quando se está a 100%. Não é justo para vocês continuar a adiar os espetáculos e, embora me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo até eu estar realmente pronta para voltar aos palcos. Quero que todos saibam que eu não vou desistir... e mal posso esperar para vos ver de novo!", afirmava Céline Dion, citada no comunicado.

Síndrome da Pessoa Rígida: o que é?

A cantora canadiana foi diagnosticada com a síndrome de Moersch-Woltmann - também conhecido como "síndrome da pessoa rígida".

Trata-se de “uma síndrome rara e progressiva que afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinal”, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos dos EUA.

“Os sintomas podem incluir rigidez muscular extrema e espasmos dolorosos no tronco e nos membros, prejudicando gravemente a mobilidade”, diz o instituto. “Os espasmos podem ter força suficiente para fraturar o osso.”