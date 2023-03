O banco central chinês fez um corte surpresa na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reserva, num esforço para manter o dinheiro a fluir através do sistema financeiro e apoiar a economia.

O Banco Popular da China (PBOC) disse que irá reduzir o rácio de reservas mínimas (RRR) para quase todos os bancos em 0,25 pontos percentuais, a partir de 27 de março. “[Devemos] fazer uma boa combinação de políticas macroeconómicas, servir melhor a economia real, e manter uma liquidez razoável e suficiente no sistema bancário", disse o PBOC numa declaração.

A mudança de sexta-feira à tarde foi uma surpresa e segue-se a uma semana de turbulência nos mercados financeiros globais, desencadeada pela falência de alguns bancos regionais dos EUA.

Ainda na quarta-feira, analistas da Goldman Sachs disseram esperar que o PBOC mantivesse as taxas de juro e o RRR “inalterados” até ao fim da primeira metade de 2023.

O banco central já tinha injetado centenas de milhões de milhões de yuan no sistema bancário desde janeiro, principalmente através de uma facilidade de empréstimo a médio prazo, explicaram os analistas.

O rápido colapso dos dois bancos americanos e os problemas no Credit Suisse alimentaram os receios sobre a saúde do sector bancário mundial.

Os reguladores de ambos os lados do Atlântico tomaram medidas de emergência desde domingo para fornecer apoio de liquidez aos credores em dificuldades e reforçar a confiança no sistema bancário. Na quinta-feira, um grupo dos maiores bancos da américa interveio para salvar o First Republic Bank com uma linha de resgate de 30 mil milhões de dólares.

No início deste mês, Yi Gang, governador do PBOC, deu a entender numa conferência de imprensa que a política monetária este ano será largamente estável. “O nível atual das taxas de juro reais é relativamente apropriado”, afirmou. Mas reconheceu também que o corte do RRR "continua a ser um instrumento eficaz de política monetária" para fornecer liquidez a longo prazo e apoiar a economia.