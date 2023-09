Adolescentes atropelam deliberadamente ciclista e filmam acidente. Vítima não sobreviveu

Dois adolescentes atropelaram, de forma deliberada, um homem de 64 anos que seguia de bicicleta perto de West Centennial Parkway, em Las Vegas, e filmaram o acidente. A vítima não sobreviveu ao atropelamento.

O caso aconteceu a 14 de agosto e envolveu um carro roubado, avança o Las Vegas Review-Journal. No entanto, o vídeo do acidente só foi descoberto a 29 de agosto.

No vídeo, que as autoridades usaram como prova do crime, é possível ouvir o jovem de 17 anos que segue ao volante perguntar ao amigo que segue ao lado dele se está "pronto".

"Sim, acerta-lhe", responde o passageiro a rir-se, enquanto o carro segue ao encontro de Andreas Probst, de 64 anos, que seguia de bicicleta.

O polícia reformado ainda foi levado para o hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O condutor foi detido, acusado de homicídio e levado para um centro de detenção juvenil. Segundo o Las Vegas Review-Journal, o jovem que seguia como passageiro ainda não foi identificado.