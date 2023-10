Mais uma ação dos ativistas da Climáximo: agora um campo de golfe

Um grupo de pessoas ligado ao grupo ambientalista Climáximo entrou no campo de golfe Paço do Lumiar, em Lisboa, e provocou danos no relvado.

Os ativistas climáticos entraram nas instações do campo de golfe, na rua Formosinho Sanchez e cimentaram três buracos do campo de golfe, de acordo com fonte da PSP. Também foram levadas bandeiras do mesmo campo.

A ação do grupo já foi reinvincado pela Climáximo em comunicado enviado às redações. "Na noite de quarta-feira para quinta-feira, apoiantes do Climáximo entraram no campo de golf do Paço do Lumiar e inutilizaram vários buracos, cimentando-os. Substituíram ainda as bandeiras destes pela sua mensagem".

O grupo Climáximo tem sido responsável por várias ações nas últimas semanas. Atiraram tinta verde ao ministro Duarte Cordeiro durante uma conferência da CNN Portugal, atiraram tinta vermelha contra as paredes do centro de congressos de Lisboa enquanto decorria um conferência em que participavam líderes de companhias de aviação e interrompeu o trânsito na Segunda Circular em Lisboa.