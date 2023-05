Passageiro abre porta de avião durante o voo e causa pânico a bordo

A porta de um avião da Asiana Airlines abriu durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Daegu, na Coreia do Sul, esta sexta-feira, deixando os passageiros a bordo em pânico.

De acordo com um funcionário da companhia aérea, citado pela CNN Internacional, um homem de 33 anos, que estava sentado no lugar de emergência, é suspeito de ter aberto a porta quando o avião estava a cerca de 700 pés (213 metros) acima do solo e a cerca de dois ou três minutos de aterrar na cidade a 240 quilómetros a sul de Seul.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os passageiros agarrados aos assentos depois da porta ter sido aberta. Segundo um porta-voz da companhia aérea, todas as pessoas a bordo estavam sentadas e com os cintos de segurança apertados porque o avião estava prestes a aterrar quando o passageiro, sentado junto a uma porta de emergência, abriu uma tampa e puxou uma alavanca para que a porta se abrisse a cerca de 200 metros acima do solo.

Apesar do pânico a bordo, o avião aterrou em segurança e não houve feridos graves a registar.

A bordo seguiam 200 pessoas, 194 passageiros e seis tripulantes, e nove pessoas tiveram de ser levadas para o hospital por sintomas de dificuldade respiratória.

Entre os passageiros estavam 48 atletas do ensino básico e secundário que iriam participar num evento desportivo nacional, no sábado, na cidade vizinha de Ulsan. De acordo com o gabinete de educação de Jeju, oito das pessoas levadas para o hospital eram estudantes.

Passageiro viajava sozinho

Quando a tripulação percebeu o que o homem ia fazer, não conseguiram pará-lo porque o avião estava prestes a aterrar e todos estavam sentados e com os cintos de segurança apertados.

Segundo a agência Yonhap, o homem, que viajava sozinho, manteve-se em silêncio sobre o motivo que o levou a abrir a porta.

"É difícil ter uma conversa normal com ele. Vamos investigar o motivo do crime e puni-lo", afirmou um dos agentes, acrescentando que o passageiro não estava alcoolizado.

O passageiro suspeito de ter aberto a porta foi detido para ser interrogado pelas autoridades, avança a Reuters, que cita um funcionário da companhia aérea.



"A polícia está a investigar o incidente depois de um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência ter dito que tocou na alavanca", disse um dos funcionários.

O avião envolvido no incidente é um Airbus 321 e fazia a ligação entre a ilha de Jeju e Daegu.