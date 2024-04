Mulher esfaqueia o marido, o marido sai de casa, a mulher liga para a polícia, a mulher é libertada

Uma mulher contactou a esquadra esta madrugada informando que tinha esfaqueado o marido e que este se tinha ausentado da casa de ambos, em Queluz.

A vítima, de 36 anos, deu entrada no Hospital Fernando Fonseca "pelos próprios meios, apresentando um corte no pescoço e uma perfuração no peito, perto da zona do coração", de acordo com fonte policial à TVI. Não corre perigo de vida, acrescenta a mesma fonte.

A suspeita, de 31 anos, foi transportada para a esquadra de Queluz. A discusão terá sido motivada por ciúmes. A mulher terá agredido o marido com uma faca de cozinha depois de ter descoberto, através das mensagens de telemóvel dele, que mantinha uma relação extraconjugal.

O casal vivia nesta casa há cerca de três meses. Os vizinhos disseram à polícia que ouviram uma discussão entre o casal. Por ser recorrente, alegam não ter dado importância ao que aconteceu.

O casal tem uma filha de 18 meses, entretanto sinalizada à CCPJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens).

Não existe histórico de violência doméstica e a mulher não ficou detida, por decisão da autoridade judiciária, apurou a TVI.

A PSP mantém a casa da família sob vigilância.