Os Estados Unidos vão levantar no dia 11 a obrigação de vacinação contra a covid-19 no que diz respeito aos funcionários federais e viajantes internacionais que chegam por via aérea, anunciou esta segunda-feira a Casa Branca.

Acabar com a obrigatoriedade da vacina corresponde ao fim do estado de emergência sanitária decretado por Washington em janeiro de 2020.

Os Estados Unidos são oficialmente o país que pagou o preço mais elevado devido à pandemia, com mais de um milhão de mortos.

Desde janeiro de 2021, ou seja, desde a posse do Presidente Joe Biden, "as mortes devido à covid-19 diminuíram 95% e as hospitalizações quase 91%", explica o executivo norte-americano em comunicado.

Acrescenta que, num momento em que 270 milhões de norte-americanos receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, o país já não está "na mesma fase da resposta à pandemia” do que quando aquelas obrigações foram postas em prática.

As medidas tomadas para conter a pandemia de covid-19, e em particular a obrigação de vacinação, deram origem a debates políticos intensos nos Estados Unidos.