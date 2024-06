Colisão no IC13 entre o Crato e Portalegre faz dois mortos

Duas pessoas morreram no acidente que envolveu três viaturas ligeiras no Itinerário Complementar (IC) 13, junto ao acesso ao Pisão, entre Portalegre e o Crato, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

“O acidente envolveu três viaturas ligeiras, que causaram dois mortos, dois homens com 34 e 72 anos, e dois feridos graves, que foram transportados ao hospital”, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Portalegre.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo tinha dito anteriormente à Lusa tratar-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causaram dois feridos graves.

O acidente ocorreu cerca das 07:40 ao quilómetro 142,150 junto ao acesso ao Pisão, entre Portalegre e o Crato, segundo a GNR.

“O IC-13 esteve cortado para remoção das vítimas e neste momento está condicionado, fazendo-se a circulação pelas bermas”, disse.

ÀS 09:00, estavam no local 26 operacionais, com elementos dos Bombeiros do Crato e de Portalegre, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de 10 veículos.