Irmãos de ano e meio e quatro anos encontrados a deambular pela rua, descalços. Crianças testaram positivo para cocaína

Dois irmãos, de um ano e meio e quatro anos, foram encontrados descalços e em más condições higiénicas numa rua de Soria, em Espanha. As duas crianças, um menino e uma menina, testaram ainda positivo para cocaína. Os pais foram detidos por suspeita do crime de abandono de menores, escreve a agência EFE.

No domingo, um casal deparou-se com as duas crianças numa rua da cidade e, depois de esperar que aparecessem os pais, levou-as à esquadra da Polícia Nacional.

As autoridades solicitaram atendimento médico e uma ambulância transportou os dois irmãos ao serviço de pediatria do Hospital de Santa Bárbara. As crianças foram sujeitas a alguns exames e deram positivo para cocaína num deles.

A Polícia Nacional identificou e localizou os pais das crianças, que foram detidos por abandono de menores.

Depois de serem presentes a tribunal, os progenitores foram libertados, mas os menores ficaram sob a custódia do Estado.