Homem detido por abuso sexual de menores em Portimão. Gravidez da adolescente desencadeou a investigação

Um homem foi detido por suspeitas de abuso sexual de uma adolescente de 14 anos que acabou por engravidar, em Portimão, no distrito de Faro, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo fonte policial, o suspeito ficou em prisão domiciliária após primeiro interrogatório judicial.

Em comunicado, a polícia revela que deteve um homem de 41 anos “pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e devassa da vida privada”.

Os crimes foram cometidos entre julho de 2022 e outubro de 2023, em Portimão, "fazendo vítima uma adolescente que à data do início dos factos tinha completado 14 anos".

A investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão foi iniciada na sequência da deteção da gravidez da menor, que teve o parto no final do ano passado.

A PJ relata ainda que “os contactos sexuais de relevo ocorreram no interior da habitação do suspeito, que se valia da relação de confiança que mantinha com a menor”.