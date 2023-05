Jovem de 24 anos morre à facada em ajuste de contas em Almada

Um jovem de 24 anos foi esfaqueado até à morte na madrugada deste sábado na freguesia da Sobreda, em Almada, no que aparenta ser um ajuste de contas.

O crime ocorreu na via pública onde, à altura dos factos, se encontravam dezenas de pessoas.

Os bombeiros foram chamados para assistir o jovem, mas o óbito viria a ser declarado no local. A GNR, responsável pela área onde foram praticados os crimes, tomou conta da ocorrência mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária. Há indícios de que se tenha tratado de um ajuste de contas.

As autoridades estão a investigar de forma a apurar quem é o responsável do crime que segundo as autoridades foi extremamente violento.