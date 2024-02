Quatro homens ameaçaram um segurança com uma marreta e roubaram uma caixa multibanco na madrugada desta quinta-feir, no Parque Chiado, em Lisboa, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Os suspeitos colocaram o equipamento dentro de uma viatura e abandonaram o local para parte incerta.



Foi dado o alerta para este incidente e foram enviados meios para junto dos terminais fluviais.

Os suspeitos estão em fuga.