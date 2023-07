Homem detido por esfaquear companheiro da ex-mulher depois de entregar o filho com quem passou o fim de semana

Foi preciso usar uma "arma elétrica de baixa potencialidade letal": passageiro detido no Porto Santo após causar caos durante voo

Um homem de 50 anos foi detido por homicídio qualificado na forma tentada depois de, no passado dia 16 de julho, se ter desentendido com o atual companheiro da ex-mulher. Na sequência dessa altercação, "desferiu quatro facadas na vítima, que foi hospitalizada em estado grave", informa a Polícia Judiciária através de comunicado.

O crime ocorreu em Vila do Conde quando o homem se dirigiu à casa da ex-companheira para entregar o filho menor, com quem havia passado o fim de semana. Nessa altura, deu-se o desentendimento que terminou com a vítima a ser transportada para o hospital em estado grave.

O detido e a ex-mulher mantinham um "relacionamento pautado por desavenças inerentes ao fim do relacionamento" e esta já tinha inclusivamente apresentado queixa por violência doméstica.

O homem foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada "a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica".