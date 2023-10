Um homem foi esta terça-feira à tarde baleado no peito, na Maia, no distrito do Porto, durante uma discussão com outro homem, revelou à agência Lusa fonte da PSP.

O autor do disparo, segundo a mesma fonte, "é conhecido da vítima e está em fuga".

O homem alvejado foi transportado para o Hospital São João, no Porto, acrescentou.

Os agentes da Divisão da Maia da PSP estão a tentar localizar o autor do disparo, concluiu.