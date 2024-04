Barreira de polícias + dois elementos do GISP: aplicadas medidas de segurança pouco comuns neste que é o 3.º dia do julgamento de Xuxas

Mais de 60 mil mensagens sobre a compra e entrada de droga em Portugal e ainda as ligações ao "Escobar brasileiro": Xuxas, o julgamento - dia 2

O julgamento de Rúben Oliveira, mais conhecido por “Xuxas”, e de mais 18 arguidos por associação criminosa, tráfico de cocaína e branqueamento de capitais prossegue esta sexta-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa e está rodeado de medidas de segurança pouco comuns.

Dois elementos do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) estão ao lado de Xuxas e existe ainda uma barreira de polícias junto dos sete presos preventivos (incluindo Rúben Oliveira).

Ouvido em tribunal, o inspetor da Polícia Judiciária (PJ) Hugo Sousa disse que, durante as vigilâncias, identificaram encontros entre Xuxas e funcionários da Portway, uma empresa de assistência em terra nos aeroportos.

Segundo o investigador, há dois funcionários identificados mas existem mais suspeitos.

De acordo com a acusação, a rede liderada por Xuxas tinha ligações com organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia.

Xuxas, apontado com um dos maiores narcotraficantes portugueses, está em prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Monsanto desde junho de 2022.

ARTIGO EM ATUALIZAÇÃO