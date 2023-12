Adolescente mata irmã durante discussão por causa das prendas de Natal

Poderia ser uma cena de "Sozinho em Casa": menino de seis anos colocado no voo errado

Uma discussão familiar por causa dos presentes de Natal terminou em tragédia no dia 24 de dezembro, na Florida, Estados Unidos. Um adolescente de 14 anos atingiu mortalmente a irmã mais velha, Abrielle Baldwin, de 23, e foi ferido pelo irmão de 15, como retaliação.

A briga entre os dois adolescentes começou durante as compras dos presentes, porque o rapaz de 15 anos sentiu que o mais novo estava a ser beneficiado, explicou Bob Gualtieri, xerife do Condado de Pinellas.

O conflito prosseguiu na casa da avó dos jovens. Quando Abrielle Baldwin pediu ao irmão mais novo que "parasse de discutir, porque era Natal", o rapaz acabou por sacar de uma arma e apontá-la ao irmão.

A irmã voltou a intervir e foi ameaçada pelo menor, que lhe disse que atiraria sobre ela e o seu filho, um bebé de 11 meses, que estava num carrinho.

Abrielle foi atingida no peito, o que levou o jovem de 15 anos a retaliar, atingindo também a tiro o irmão mais novo. Em seguida, colocou-se em fuga, atirando a arma para um quintal vizinho. Os detetives não conseguiram recuperá-la, informa o Departamento do Xerife do Condado de Pinellas em comunicado.

O jovem entrou mais tarde em contacto com a mãe e, depois de localizado, foi conduzido a uma unidade de saúde mental, devido à possibilidade de automutilação, mas será depois transferido para um centro de avaliação juvenil. O rapaz de 15 anos está acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau e adulteração de provas.

O adolescente de 14 anos foi transportado para um hospital local, mas está estável. O rapaz foi acusado de homicídio em primeiro grau, abuso infantil e delinquência por posse de arma de fogo.

Abrielle Baldwin ainda foi transportada para o hospital, mas não sobreviveu ao ferimento. O óbito foi declarado na unidade hospitalar. A jovem deixa dois filhos, o bebé de 11 meses, que não sofreu qualquer ferimento, e uma criança de seis anos.