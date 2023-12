Poderia ser uma cena de "Sozinho em Casa": menino de seis anos colocado no voo errado

Copo térmico intacto em carro destruído pelo fogo faz sucesso no TikTok. Fabricante dos copos vê o vídeo e... oferece carro à cliente

A primeira viagem de avião de Casper, de seis anos, não correu como era esperado. Poderia ser uma história de filme, mas aconteceu nos Estados Unidos. O menino, que viajava sozinho de Filadélfia para Fort Myers, para se encontrar com a avó, foi colocado no voo errado e foi parar a Orlando.

No dia 21 de dezembro, Casper partiu do Aeroporto Internacional de Filadélfia para passar o Natal com a avó, Maria Ramos. Quando o voo da Spirit Airlines, em que deveria estar, aterrou e a mulher percebeu que o neto não estava nele, instalou-se o pânico.

Numa cena que lembra o "Sozinho em casa 2", em que Kevin apanha o voo errado e fica separado da família, Casper foi parar a Orlando, que fica a 260 quilómetros de Fort Myers.

"Corri para dentro do avião e dirigi-me à assistente de bordo: 'Onde está o meu neto?'" Mas a resposta que Maria Ramos recebeu não era a que queria, explicou a mulher em declarações à WINK-TV. A funcionária da companhia aérea disse-lhe que não tinha qualquer menor a seu cargo.

Casper não se atrapalhou e, à chegada a Orlando, ligou para a avó.

Mas Maria Ramos quer mais, quer respostas: "Quero que me digam como é que o meu neto foi parar a Orlando. Como é que isso aconteceu? Tiraram-no do avião? Ele foi sozinho para o avião errado?"

Em comunicado, a Spirit Airlines pediu desculpas pelo sucedido. "Levamos a sério a segurança e responsabilidade de transportar todos os nossos passageiros e foi aberta uma investigação interna. Pedimos desculpa à família por esta experiência."



A companhia ofereceu-se também para pagar os custos da viagem de Maria Ramos até Orlando para ir buscar o neto.