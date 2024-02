Atingido a tiro no Monte da Caparica liga para o 112. PJ investiga

Um homem ligou para os serviços de emergência (112) dando conta que tinha sido baleado, na madrugada desta quinta-feira. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e o INEM deslocaram-se ao local indicado pela vítima, que foi encontrada com ferimentos provocados por arma de fogo numa das pernas, junto à estação de comboios do Pragal, no concelho de Almada, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O homem, que foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, não corre perigo de vida.

A vítima contou que o incidente ocorreu na zona do Monte da Caparica, mas não conseguiu identificar o autor dos disparos.

O caso já foi comunicado à Polícia Judiciária (PJ).