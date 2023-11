Desavença entre irmãos termina à facada em Rabo de Peixe. Um dos jovens foi detido

Um homem de 26 anos foi detido por suspeita de homicídio doloso na forma tentada, em Rabo de Peixe, Açores. Na sequência de uma desavença familiar, o suspeito esfaqueou o irmão de 20 anos com uma faca de cozinha, atingindo-o junto a um olho e no peito, perto do coração, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A faca usada na agressão foi entregue às autoridades por uma testemunha, que chegou logo após o incidente e a encontrou no chão.

A vítima confirmou que o irmão tentou atingi-lo com a faca, por diversas vezes, enquanto dizia "vou matar-te".