Uma condutora foi perseguida e assaltada pelos ocupantes de uma viatura de matrícula francesa, na Senhora da Hora, em Matosinhos. Já na Rua Henrique Medina, partiram o vidro lateral direito do carro da vítima e roubaram uma carteira com dinheiro e documentos, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Os agressores, que estavam encapuzados e armados, colocaram-se em fuga.

A vítima não sofreu quaisquer ferimentos.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).