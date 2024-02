GNR registou 1.497 crimes de violência no namoro em 2023 mais do que em 2022

Um homem de 21 anos entrou numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Sintra: apresentava ferimentos na cabeça, no pescoço e no tórax provocados por arma branca, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O crime ocorreu dentro de um café em Agualva-Cacém, Sintra, por volta das 21 horas de terça-feira.

A vítima foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra, onde permanece internada.