Mais de 200 kg de material explosivo e mais de 200 munições apreendidos pela PSP

Dois detidos em operação de combate ao fabrico e venda de material explosivo em Viana do Castelo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viana do Castelo apreendeu mais de 200 quilos de material explosivo, mais de duas centenas de munições, três armas de fogo e uma soqueira, durante uma operação no distrito de Viana do Castelo.

Na sequência desta investigação, a PSP, que contou com o apoio do Departamento de Armas e Explosivos e da Guarda Nacional Republicana (GNR), fez ainda duas detenções esta segunda-feira.

Dois homens, de 64 e 35 anos, foram detidos por posse de armas e produção e venda ilegais de produtos explosivos, na sequência de buscas domiciliárias e buscas em armazéns no distrito de Viana do Castelo.

A operação conduzida pela PSP visava o combate ao fabrico e venda de material explosivo.