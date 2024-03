Dois detidos em operação de combate ao fabrico e venda de material explosivo em Viana do Castelo

PJ apreende 11 mil doses de cocaína encontradas no interior de um cadáver

Dois homens foram detidos por posse de armas e produção e venda ilegais de produtos explosivos, na sequência de buscas domiciliárias e buscas em armazéns no distrito de Viana do Castelo, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viana do Castelo conduziu a operação, que visa combater o fabrico e venda de material explosivo.

Esta força conta com o apoio do Departamento de Armas e Explosivos e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A operação ainda está a decorrer.