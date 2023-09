Portuguesa alvo de agressão sexual no aeroporto de Sevilha

Dezenas de crianças de aldeia espanhola usadas em imagens de nus criadas com Inteligência Artificial

O principal suspeito do homicídio de Maddie vai mesmo ser julgado na Alemanha por crimes sexuais cometidos no Algarve

Uma portuguesa de 26 anos foi alegadamente atacada sexualmente na zona de pré-embarque do aeroporto de Sevilha, em Espanha. A Guardia Civil deteve um homem de 25 anos.

Segundo os meios de comunicação espanhóis, a cidadã lusa aguardava o seu voo quando alguém se aproximou dela e tentou iniciar uma conversa, "com questões de caráter pessoal".

Supostamente, o homem, de nacionalidade marroquina, "pegou-lhe na mão, acariciou-a e tocou-lhe", revelou a Guardia Civil em comunicado.

A vítima tentou afastar-se, "desculpando-se por ter de apanhar o voo", mas o homem aproveitou "para tentar abraçá-la".

Um agente da Guardia Civil, que não estava de serviço, assistiu à situação e perguntou à mulher se precisava de ajuda. Esta terá começado a chorar e o agressor abandonou o local.

Após a vítima ter demonstrado a intenção de apresentar queixa, o agente pediu a colaboração dos colegas, que estavam de serviço no aeroporto, para localizar e deter o suspeito.



O homem, que não tem antecedentes por crimes desta natureza, foi detido por suspeita de agressão sexual.

Nesse mesmo dia, as autoridades já tinham recebido queixas do comportamento do homem.