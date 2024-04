Um homem baleado no peito e um tiro de um carro em andamento que afinal foi um acidente

Relatos da existência de indivíduos baleados na via pública levaram a que a Polícia de Segurança Pública (PSP) acionasse vários meios para a zona de Alfama, em Lisboa.

As autoridades confirmaram a existência de um ferido. Um homem de 24 anos foi baleado no peito, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A primeira versão apresentada foi que o disparo tinha sido efetuado de um carro em andamento, mas a PSP apurou que o tiro terá sido acidental e ocorreu durante uma festa, que decorria numa residência localizada noutra rua.

Nessa festa estariam seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, quando a vítima foi atingida. Nessa altura, levaram o ferido para a rua, para contarem uma versão dos acontecimentos que não correspondia à verdade.

O homem, que apresentava um ferimento grave, foi transportado para o Hospital de São José, mas não corre perigo de vida.

A arma usada ainda não foi encontrada e as autoridades estão a recolher depoimentos das testemunhas.