Quatro homens arrombaram a porta de entrada de um parque de estacionamento na Rua Particular, em Camarate (traseiras do aeroporto de Lisboa), entre as 01:30 e 05:00, e roubaram cerca de duas dezenas de viaturas.

Uma das viaturas, que tinha geolocalização, foi encontrada na Amadora, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Para além de levarem os carros, danificaram alguns dos outros veículos.