Auxiliar do Hospital Garcia de Orta detido por roubar e ameaçar utentes

Um auxiliar de ação médica de 35 anos foi detido esta segunda-feira pelas equipas de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP), por extorsão a vários utentes do Hospital Garcia de Orta, em Almada, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O suspeito, que trabalhava na zona das urgências desta unidade hospitalar, ameaçava vários utentes - na sua maioria vulneráveis e idosos - para que lhe dessem dinheiro, bens ou os códigos dos cartões multibanco.

Num dos casos, o homem terá recorrido à força e agredido um idoso para conseguir o pin dos cartões.

As autoridades acreditam que existam mais vítimas que, por vergonha ou medo, não tenham denunciado a situação e apela, por isso, a que o façam junto de uma esquadra.

A PSP foi buscá-lo às urgências esta segunda-feira e realizou buscas no hospital com algum aparato.



Nas buscas, a PSP apreendeu diverso material proveniente dos furtos e bens adquiridos com o dinheiro dos cartões.



O suspeito foi detido por vários crimes de furto e uso de cartão bancário.

A sua companheira também foi constituída arguida no processo, uma vez que o casal usufruiu de bens conseguidos através dos crimes.