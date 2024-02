Atraiu a vítima através de uma rede social e tentou violá-la. Suspeito fica em prisão preventiva

Morte de adepto do FCP: Marco 'Orelhas' nega crime em tribunal

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 32 anos, suspeito de ter tentado violar uma mulher, de 27 anos, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, que foi detido na quinta-feira no concelho de Águeda, está "fortemente indiciado pela prática de um crime de violação, na forma tentada".

Segundo a Judiciária, os factos ocorreram no dia 17 de janeiro, altura em que a vítima estabeleceu contacto com o agora detido através de uma rede social de encontros.

"No decorrer do encontro, a mulher foi transportada para um local isolado, através do uso da força, e foi manietada para ser sujeita a práticas sexuais. Contudo, resistiu fisicamente, tendo conseguido libertar-se e pedir ajuda", refere a mesma nota.

A PJ refere ainda que o homem, que já estaria referenciado por situações idênticas ocorridas recentemente, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.