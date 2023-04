A taxa de poupança das famílias da área do euro alcançou os 14,1% no último trimestre do ano passado, mais 0,8 pontos percentuais face ao terceiro trimestre. Segundo o Eurostat, “foi o primeiro trimestre de subida [da taxa de poupança], após quatro trimestres consecutivos de quedas”.

Em Portugal, depois de dois trimestres de consecutivas quedas, que culminaram numa taxa mínima histórica de 1,9% no terceiro trimestre de 2022, o nível de poupança das famílias disparou para os 8% no último trimestre do ano passado. Foi o valor mais elevado registado desde o segundo trimestre de 2021.

Fonte: Eurostat. Taxa bruta de poupança das famílias.

No entanto, os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira revelam que, apesar do aumento significativo registado por Portugal entre setembro e dezembro do ano passado, a taxa de poupança das famílias nacionais permanece muito abaixo da média dos países da área do Euro.

De acordo com cálculos do ECO com base nos dados trimestrais do Eurostat, a taxa de poupança das famílias portuguesas foi de 6% em 2022, que compara com uma taxa média na Zona Euro de 13,9%.

Entre os sete países que já disponibilizaram os dados referentes ao último trimestre do ano passado, Portugal é o último da lista. Apenas as famílias finlandesas, com uma taxa de poupança média anual em 2022 de 6,6% aproximam-se da capacidade de poupança das famílias portuguesas.

No topo desta lista estão as famílias alemãs, que apresentam uma taxa de poupança média anual de 20%, seguidas das famílias francesas e suecas, com taxas de poupança médias de 16,3% e 16,2%, respetivamente.

Fonte: Eurostat. Taxa de poupança bruta das famílias.