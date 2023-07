Seis mortos nas Filipinas após passagem do super tufão Doksuri, que está a começar a perder intensidade

Pelo menos seis pessoas morreram nas Filipinas, na sequência da passagem do tufão Doksuri, que se dirige para o sudeste chinês e está a perder intensidade, indicam dados oficiais divulgados esta quinta-feira.

Ventos violentos e chuvas torrenciais atingiram as pouco povoadas ilhas Babuyan e as províncias do norte do país, provocando inundações e aluimentos de terras.

Uma mãe e três filhos morreram, na quarta-feira, num aluimento de terras, que atingiu a casa que habitavam em Buguias, na província montanhosa de Benguet, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o responsável local pela gestão de catástrofes, Satur Payangdo.

Cinco pessoas que também se encontravam na mesma casa foram resgatadas.

Em Ramon, na província de Isabela, uma vendedora de pão morreu na sequência da queda de um coqueiro, referiu à AFP a responsável provincial pela gestão de catástrofes, Constante Foroda.

Também um jovem de 16 anos morreu em casa, quando esta foi arrastada por um aluimento de terras em Baguio, nas montanhas do norte das Filipinas, referiu à AFP um funcionário local.

Classificado como um super tufão, quando atravessou o oceano Pacífico, na terça-feira, o Doksuri perdeu a força ao aproximar-se das Filipinas. As previsões apontam para que a tempestade continue a perder intensidade antes de atingir o sudeste da China, na sexta-feira.

O tufão estava "a afastar-se lentamente da ilha de Dalupiri", na ponta norte da principal ilha filipina de Luzon, e a dirigir-se para o mar, notou a agência meteorológica filipina numa atualização na quarta-feira.

Pelo menos 12 mil pessoas foram retiradas de casa na província de Cagayan, incluindo 431 nas ilhas Babuyan, na sequência de alertas de marés de tempestades de três metros de altura, disse à AFP Ruelie Rapsing, responsável provincial de gestão de catástrofes.

Foram também registadas inundações nos municípios costeiros de Lallo, Pamplona e Claveria.

A costa sudeste de Taiwan foi atingida por fortes ondas, na quarta-feira, e o gabinete central de meteorologia emitiu avisos e alertas de chuva forte.

Em Macau, o sinal 1 de tempestade continua em vigor, esperando-se que assim permaneça até ao início da madrugada, de acordo com o 'site' da Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Às 14:00 (07:00 em Lisboa), o Doksuri encontrava-se a cerca de 610 quilómetros de Macau.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.