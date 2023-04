Stormy Daniels, a atriz de filmes pornográficos que está no centro das atenções depois de ter recebido 130 mil dólares para esconder uma alegada relação extraconjugal com Donald Trump durante o ano das eleições presidenciais de 2016, quebrou o silêncio numa entrevista a Piers Morgan.

Na entrevista, a atriz, de 44 anos, diz acreditar que este acusação de suborno “não é digna de prisão”, ao contrário das restantes acusações de que Donald Trump está a ser alvo. “Penso que as outras coisas que ele fez, se for considerado culpado, então é absolutamente [digno de prisão]”, admite.

Nesta entrevista que durou cerca de uma hora e meia, Stormy Daniels admite ter ficado “chocada” quando viu Trump em tribunal. “Eu pensava que ele iria safar-se sem ser responsabilizado”, conta.

Agora, não tem dúvidas: “O rei foi destronado - já não é intocável. Ninguém deve ser intocável, independentemente do seu trabalho - mesmo que sejas presidente, tens de ser responsável pelas tuas ações.”

Atriz denuncia ameaças de morte de apoiantes de Donald Trump

Mas esta reviravolta na justiça está a ter consequências negativas para a atriz, que tem vindo a receber cada vez mais ameaças de morte de apoiantes de Trump. Ameaças que são “cada vez mais específicas e gráficas”, sublinha.

“Eles estão muito mais apaixonados – acho que é uma boa palavra [para os descrever]. Ficam entusiasmados com as suas ameaças. E não se estão a esconder. Eles sentem realmente que estão a fazer algo certo. Que eles são os patriotas”, conta Daniels.

“Agora, estão a fazê-lo como um bombista suicida. Eles acham realmente que estão a fazer a coisa certa”, acrescenta.

A atriz de filmes pornográficos é uma das duas mulheres a quem Trump é acusado de fazer pagamentos num alegado esquema que resultou em 34 acusações criminais de falsificação de registos comerciais. De acordo com a acusação, Daniels recebeu 130 mil dólares (perto de 120 mil euros) do então advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, pouco antes das eleições presidenciais de 2016, para ficar em silêncio sobre o seu alegado caso com Trump.

Em 2018, a atriz escreveu um livro onde descreve o alegado caso com todos os detalhes, argumentando que pretendia assim provar que a sua história é verdadeira.

Trump esteve presente em tribunal na quarta-feira e declarou-se inocente de todas as acusações. Mais tarde, regressou à sua residência em Mar-a-Lago, Florida, onde subiu a um púlpito perante centenas de apoiantes para deixar claro que a acusação de que é alvo não passa de uma tentativa dos democratas de pôr em causa a sua campanha eleitoral para as presidenciais de 2024.

Questionada sobre o que faria se fosse chamada a testemunhar, Daniels respondeu que espera “ansiosamente por isso”.

“Se eles me contactarem a pedir para fazer o meu depoimento, isso legitimaria a minha história e quem eu sou. Se não o fizerem, é quase como se me estivessem a esconder”, assinalou.